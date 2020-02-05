Вчера, 4 февраля, тренировка донецкого Шахтера на сборах в Белеке прошла под пристальным контролем главного футбольного ревизора Украины, тренера национальной сборной Андрея Шевченко.

Коуч сборной Украины прибыл в Турцию не один, а вместе с тренерским штабом, что бы проверить и оценить состояние потенциальных кандидатов в главную команду страны. Андрей Шевченко пообщался с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным, тренером Луишем Каштру, а также индивидуально пообщался со сборниками.

Видео визита разместил официальный Youtube-канал "горняков".

Фото и видео: FC Shakhtar Donetsk

Напомним, что сегодня 5 февраля, у "горняков" состоятся сразу два контрольных матча: в 10:30 Шахтер сыграет с Македонией ГП, а в 16:00 выйдет на поле против датского Сеннерйюска.

Ранее "Страна" сообщала, что гендиректор Шахтера рассказал почему Матвиенко не перешел в Арсенал.