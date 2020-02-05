Глава Белого дома Дональд Трамп обратился к Конгрессу США с очередным итоговым посланием о положении в стране и внешнеполитческих усилиях своей администрации.

Особое внимание в своей речи президент США уделил Латинской Америке, в частности Венесуэле.

Дональд Трамп заявил, что США приложат все усилия, чтобы отстранить от власти главу режима Николаса Мадуро, который "жестоко обращается с собственным народом".

"Дипломатическая коалиция из 59 стран выступила против социалистического диктатора Николасса Мадуро. Мадуро - нелегитимный руководитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но его тирания будет раздавлена", - заявил глава Белого дома, как передает Укринформ.

На выступление Трампа в Конгрессе США был приглашен временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо. Трамп лично представил Гуайдо, который находился на местах для гостей в сессионном зале.

"Все американцы поддерживают венесуэльский народ и его борьбу за свободу", - заострил внимание конгрессменов президент США.

Напомним, что политический кризис в Венесуэле длится уже больше года. В январе 2019 спикер парламента Хуан Гуайдо, который представляет оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и США, признали его полномочия.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур. Его легитимность признают, в частности, Москва, Китай и Куба.

Ранее "Страна" сообщала, что Сенат США открыл финальные слушания по делу об импичменте Трампа.