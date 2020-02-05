Число жертв уханьской пневмонии выросло до 492 человек, зараженных уже 25 545
Властям Китая, несмотря на титанические усилия, предпринимаемые по сдерживанию смертельного вируса, пока не удается остановить разгул эпидемии.
За минувшие сутки скорбный список жертв пополнился новыми именами, а общее количество зараженных уже превысило планку в 25 000 человек.
Об этом сообщает Госагентство Китая по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ.
Итак, по состоянию на среду, 5 февраля, на 00:00 часов по местному времени среды (18:00 вторник по Киеву - Ред.) общее число зараженных в Китае составило уже 24 363 человека, умерло 492 человек.
"Подтвержденные случаи новых заболеваний - 24 363 в Китае, 182 за границей. Смертность: 491 человек в Китае, 1 за границей. Выздоровело 892 человека. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 185 555 человек", - уточнили чиновники от медицины.
Ранее "Страна" сообщала, что МАУ вывезла последних пассажиров из Китая и остановила прямые рейсы из-за коронавируса.