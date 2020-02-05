Властям Китая, несмотря на титанические усилия, предпринимаемые по сдерживанию смертельного вируса, пока не удается остановить разгул эпидемии.

За минувшие сутки скорбный список жертв пополнился новыми именами, а общее количество зараженных уже превысило планку в 25 000 человек.

Об этом сообщает Госагентство Китая по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ.

Итак, по состоянию на среду, 5 февраля, на 00:00 часов по местному времени среды (18:00 вторник по Киеву - Ред.) общее число зараженных в Китае составило уже 24 363 человека, умерло 492 человек.

"Подтвержденные случаи новых заболеваний - 24 363 в Китае, 182 за границей. Смертность: 491 человек в Китае, 1 за границей. Выздоровело 892 человека. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 185 555 человек", - уточнили чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что МАУ вывезла последних пассажиров из Китая и остановила прямые рейсы из-за коронавируса.