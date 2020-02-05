Демократическая партия США объявила предварительные результаты своих первых праймериз - кокусов в штате Айова. По итогам обработки 62% протоколов лидирует Пит Буттиджич, получивший 26,9% голосов делегатов.

Об этом сообщают американские СМИ.

Берни Сандерс набрал 25,1%, Элизабет Уоррен - 18,3%, а Джо Байден - 15,6%.

Демократическая партия почти сутки не могла подвести итоги кокусов в Айове. Как официально заявлялось, проблемы были вызваны сбоем в программном обеспечении, используемом для подсчета голосов.

Трамп по этому поводу уже потроллил демократов, написав в Твиттере, что они даже свои голоса подсчитать не в состоянии.

Следующий этап предварительных выборов в США - праймериз в Нью-Гемпшире. Они состоятся 11 февраля.

Пит Буттиджич - ветеран войны в Афганистане и открытый гей. Подробнее о нем можно прочитать в нашей статье.

Ранее "Страна" публиковала первые предварительные результаты экзитполов в Айове. Согласно им, победу одерживал Берни Сандерс.

Также мы писали, что Дональд Трамп похвастался рекордной поддержкой со стороны республиканцев и избирателей в Айове.