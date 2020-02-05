Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел совещание с участием членов Кабинета министров и представителей Верховной Рады. На встрече помимо прочего обсудили программу "Инвестиционная няня" (англ. Investment nanny), о которой Зеленский говорил во время своего выступления в Давосе. По словам президента, за каждым инвестором, который вложит в Украину более 100 долларов, будет закреплена специальная "инвестиционная няня", которая будет решать все его вопросы по отношению с органами власти.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президент поставил правительству задачу до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня". На это премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами.

Глава Кабмина добавил, что в правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более 100 млн долларов США и попросили себе "инвестиционную няню".

Как писала "Страна", на этом же совещании Гончарук пообещал Зеленскому привязать астрономические зарплаты чиновников к среднему заработку по Украине. А также озвучил информацию о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий.