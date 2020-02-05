Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады.

На нем премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в соответствии с заданием главы государства принято решение создать Министерства по вопросам оккупированных территорий.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Глава Кабинета министров прокомментировал решение правительства.

"Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами", - сказал Гончарук.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский со своей стороны отметил, что продолжается работа над запуском украинского телеканала, который будет вещать на ныне не контролируемых Украиной территориях.

Также изучается возможность усиления направления спорта в указанном ведомстве, в частности, путем создания соответствующего агентства.

Кроме того, планируется усилить в правительстве блок сельского хозяйства – по этому вопросу продолжаются консультации.

Гончарук указал, что была проанализирована работа правительства за последние 5 месяцев и приняты кадровые решения. В частности, Верховная Рада назначила вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля, который будет работать с регионами.

Как писала "Страна", Гончарук пообещал Зеленскому привязать астрономические зарплаты чиновников к среднему заработку по Украине.

Также мы рассказывали о высказанном на совещании предложении Зеленского по поводу того, на что потратить $2,9 миллиарда от "Газпрома".