На вторничном совещании с президентом Украины премьер страны Алексей Гончарук сказал Владимиру Зеленскому, что правительство уже приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

"Сейчас мы проводим необходимые консультации с наблюдательным советом и ожидаем, что в ближайшие недели найдем решение", - сообщил Гончарук на совещании у президента, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский потребовал у Гончарука пересмотреть астрономические премии руководства "Нафтогаза".

После этого топ-менеджеры "Нефтегаза" уже дали понять, что не будут этого делать и что единственный способ им не платить премии, это вернуть назад штраф, заплаченный "Газпромом".