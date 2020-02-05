Владимир Зеленский провел совещание в Офисе президента с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады.

Президент страны напомнил о своем поручении ограничить астрономические зарплаты и премии государственным служащим и поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти.

Об этом сообщает Telegram-канал "Офис президента".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил главе государства, что правительство приняло решение упорядочить выплаты зарплат руководителям министерств.

"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных лиц будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад", - сказал глава правительства.

Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабмина будет публичной и обнародоваться ежемесячно.

Как писала "Страна", после скандала с аудиозаписями Гончарук написал заявление об отставке. Но президент не принял отставки и дал премьеру ряд поручений, о которых нужно было отчитаться до 4 февраля.

Также мы сообщали о предложении президента направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.