Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады. Оно было посвящено выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

Об этом сообщает Telegram-канал "Офис президента".

"Вышло два указа президента о задачах правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнено", - сказал глава государства в начале встречи.

В частности, по его словам, Министерство развития общин и территорий не выполнило задачу по разработке законопроекта о повышении конкурентоспособности регионов, обеспечению разработки и утверждения государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 годы. Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачу по заключению соглашения о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также по реформе Госэкоинспекции. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло мер по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения. Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок.

Также президент отметил, что Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты о внутреннем водном транспорте, о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, о внесении изменений в Бюджетный кодекс по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития, по усилению защиты прав интеллектуальной собственности.

Зеленский призвал правительство и парламент активизировать работу.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о мерах по усилению сотрудничества между правительством и Верховной Радой, необходимость которой подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский во время предыдущей встречи с премьером.

"Договорились о том, что в ближайшее время вместе с правительством и главами парламентских комитетов проведем стратегическую сессию, чтобы серьезно поговорить на тему стратегии страны. Также министры на этой неделе проведут в профильных парламентских комитетах презентации того, что было сделано за 5 месяцев и планируется на ближайший год", - отметил Гончарук на совещании у президента во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

Гончарук также сообщил, что правительство подготовило отчет о своей работе и готово представить его в парламенте.

Напомним, после пленочного скандала Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Однако Зеленский оставил его в должности, поставил перед ним несколько задач и потребовал отчитаться об их выполнении до 4 февраля.