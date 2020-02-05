Сегодня в Киеве, неподалеку с входом на станцию ​​метро "Арсенальная", продавец шаурмы избил двух оскорблявщих его парней.

Соответствующее видео опубликовал портал "Киев оперативный".

"Свидетели происшествия утверждают, что началось все с того, что молодые люди начали оскорблять продавца (по национальному признаку), а потом еще и пытались уничтожить сам МАФ, но не того нарвались", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, как на Борщаговке в Киеве школьницы избили сверстницу и выложили видео в сеть.

В школе на подобный инцидент еще не отреагировали, но пообещали не оставить разборки школьниц без внимания.

Также мы писали, что пьяный офицер из Ирпеня избил соседа арматурой и выстрелил в него из пистолета.