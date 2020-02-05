В Киеве продавец шаурмы избил двух парней из-за оскорбления по национальному признаку. Видео
Сегодня в Киеве, неподалеку с входом на станцию метро "Арсенальная", продавец шаурмы избил двух оскорблявщих его парней.
Соответствующее видео опубликовал портал "Киев оперативный".
"Свидетели происшествия утверждают, что началось все с того, что молодые люди начали оскорблять продавца (по национальному признаку), а потом еще и пытались уничтожить сам МАФ, но не того нарвались", - говорится в сообщении.
Ранее "Страна" рассказывала, как на Борщаговке в Киеве школьницы избили сверстницу и выложили видео в сеть.
В школе на подобный инцидент еще не отреагировали, но пообещали не оставить разборки школьниц без внимания.
Также мы писали, что пьяный офицер из Ирпеня избил соседа арматурой и выстрелил в него из пистолета.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.