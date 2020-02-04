Вечером 3 февраля в Ивано-Франковске под колесами поезда погиб подросток.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как рассказали в полиции, машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. От полученных травм парень скончался.

Полиция квалифицировала дело как самоубийство. Но машинист уверяет, что парень лежал на колее, как будто уже был мертв.

Родители позвонили в полицию еще до того, как парня нашли мертвым. Говорят, он три часа не отвечал на звонки. Семья, в которой он рос, была благополучной.

Правоохранители выяснили, что погибший — 14-летний местный житель.

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