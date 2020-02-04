Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило о начале проверки соблюдения трудового законодательства Государственной службой по вопросам труда. Во время инспекционной кампании, которая стартовала 1 февраля и продлится 10 рабочих дней, планируется проверить не менее 3 тысяч работодателей.

Об этом сообщает сайт министерства.

Накануне проверки, 20-31 января, была проведена информационная кампания. Во время нее инспекторы труда проинформировали более 190 тысяч работодателей в сфере торговли, временного размещения и организации питания по поводу требований к оформлению трудовых отношений с наемными работниками, а работников - о рисках и последствиях незадекларированного труда.

В ходе инспекции в поле зрения окажутся работодатели с высоким риском использования незадекларированного труда или не оформившие отношения с работниками должным образом.

В министерстве отметили, что незадекларированный труд чаще всего используют в сфере торговли. По данным Госстата, количество лиц, работающих в этой области без оформления трудовых договоров в 2019 году составило более 700 000 человек.

Согласно действующему законодательству, инспектор труда может прийти к любому работодателю в любой день и время для проверки оформления трудовых отношений. Для выявления незадекларированных работников инспектор может беспрепятственно проходить в производственные, служебные и административные помещения, изучать документы, ведение которых предусмотрено законодательством о труде, общаться с работниками и представителями работодателя. При обнаружении незадекларированных работников виновных будут сразу привлекать к ответственности.

В соответствии со ст.265 Кодекса законов о труде за нарушение законодательства о труде установлены финансовые санкции от 1 до 30 минимальных заработных плат (4723-141 690 грн). Размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат - 47230 грн. Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, или в 141 690 грн.

Между тем 2 февраля в Украине вступил в силу закон об уменьшении штрафов за нарушение трудового законодательства.

Ранее "Страна" писала, что мировые и европейские профсоюзы призвали Украину не принимать закон о труде.