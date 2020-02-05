Рада приняла закон о сокращении нардепов и отмене мажоритарке. Что это значит?

Вчера, после того, как парламент проголосовал за законопроект, сокращающий количество народных депутатов с 450 до 300 и отменяющий мажоритарку, у многих по заголовкам новостей возникло ощущение, что вопрос закрыт. Но это не так.

Изменения в Конституцию проголосованы только в первом чтении.

При этом проголосовало всего 236 человек. А во втором чтении нужно 300.

Еще более интересный момент, что не голосовало более полусотни депутатов от "Слуги народа". И вопрос набрал 226 голосов только благодаря "Оппозиционной платформе-За жизнь".

Проигнорировали голосование группа депутатов, близкая к Игорю Коломойскому и многие мажоритарщики.

Главная проблема для них это не сокращение числа депутатов (это вообще не очень принципиальный вопрос), а запрет на мажоритарную систему выборов прямо в Конституции. Что затрудняет отмену этого запрета через закон (как это уже было сделано при Януковиче, когда в 2012 году от чисто пропорциональной системы вернулись частично к мажоритарной).

А для олигархата и многих групп влияние наличие мажоритарки очень удобный инструмент для заведения своих людей в парламент (в том числе и через выдвижение от партий).

Поэтому они сопротивляются и будут сопротивляться.

И в этой связи вопрос - найдутся ли 300 голосов на принятие изменений во втором чтении?

С учетом того, что в первом чтении голосовало всего 236 человек это кажется довольно трудной задачей.

С другой стороны, помимо власти в чисто пропорциональной системе заинтересованы и крупные оппозиционные партии. Потому что тогда многие влиятельные люди в регионах будут вынуждены с ними договариваться о выдвижении своих кандидатов.

Именно поэтому за изменения в Конституцию голосовала Оппоплатформа. "Батькивщина" и "Евросолидарность" не голосовали. Но, не исключено, что их позиция ко второму чтению изменится. А значит вопрос нельзя считать на 100% провальным.

Что стоит за первой заменой министра в Кабмине Гончарука

Еще одна новость из вчерашнего парламента – отставка министра громад и территорий Алены Бабак и замена ее ивано-франковским губернатором Денисом Шмыгалем. Это первая замена в правительстве, и многие считают ее прологом к грядущим более серьезным изменениям в команде Алексея Гончарука. Что исключать, конечно, нельзя, однако можно утверждать, что замена Бабак Шмыгалем с остальными процессами не связана.

Уходя с поста, Бабак сказала, что ее уходу обрадуются коррупционеры в строительной отрасли. Однако и саму министра обвиняли в том же самом – в попытке подмять под себя Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Так что правильнее будет говорить, что Бабак стала жертвой разборок между двумя кланами застройщиков, которые пришли к власти внутри команды Зеленского.

Еще при назначении правительства ходили слухи, что Бабак является креатурой главы Офиса президента Андрея Богдана, который связан с застройщиком Андреем Ваврышем. В свою очередь, ей изначально противостояла нынешняя представительница Кабмина в парламенте Елена Шуляк, принадлежащая к группе премьера. И именно ее, по слухам, готовили на замену Бабак.

Правда, министерство она в итоге не возглавила – назначение Шмыгаля скорее стало результатом компромисса между двумя группами. Но, в любом случае, уход Бабак – это очередное поражение условной "группы Коломойского" и очередная победа "грантовской" группировки в Зе-команде. Только победа не полная.

Зеленский – за закон о невозврате "Приватбанка"

Вчера президент впервые публично высказался в поддержку законопроекта 2571, который написан для того, чтобы не допустить возврата "Приватбанка" его бывшим собственникам – Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Это тоже можно было бы назвать очередным поражением "группы Коломойского", однако на самом деле ситуация куда сложнее.

Известно, что гарантий невозврата "Приватбанка" бывшим хозяевам требует весь Запад – от Международного валютного фонда до Евросоюза. И плетью этот обух не перешибешь: украинская власть, которая попыталась бы пойти против всего Запада, обрекала себя на финансовую и политическую изоляцию.

Это понимают и Зеленский, и Коломойский. Безусловно, олигарху обидно, что он организовал победу на президентских и парламентских выборах, а теперь не может реализовать одну из своих главных целей. Но он реалист, а потому, скорее всего, уже давно смирился с тем, что "Приватбанк" останется в государственной собственности или будет продан другим владельцам.

И потому все акции в защиту "Привата" или против Нацбанка, все судебные процессы – лишь дымовая завеса, которая должна скрыть главное: гарантии соблюдения финансовых интересов Коломойского и Боголюбова. Поэтому суть закона не в том, чтобы гарантировать невозврат "Привата", а в том, чтобы Коломойскому не пришлось возвращать то, что он вывел из банка в качестве кредитов.

Именно к тому компромиссу и ведет дело Коломойский. Но далеко не факт, что Запад позволит украинской власти на него пойти.

Демократический кризис: партия – за Сандерса, элита – за Байдена

В Соединенных Штатах официально началась предвыборная гонка. Началась она с праймериз Демократической партии в штате Айова, который не является показательным в масштабе страны, но все же – как дебютный штат – оказывает влияние на последующие события.

И результаты праймериз продемонстрировали, что ситуация внутри Демократической партии крайне неоднозначная.

Прежде всего, они отметились скандалом - программа подсчета голосов не сработала и их пришлось пересчитывать вручную.

Это уже стало поводом для троллинга со стороны Трампа и республиканцев.

К настоящему моменту подсчитано чуть более 60% голосов. Но и это дает уже представление об общей картине, которая для многих наблюдателей весьма неожиданная.

На первом месте идет ветеран войны в Афганистане и открытый гей Пит Буттиджич.

С небольшим отрывом от него на втором месте находится столь нелюбимый партийной элитой лидер левого фланга Берни Сандерс (разрыв весьма невелик и Сандерс еще может занять и первое место). За ним следует также левая Элизабет Уоррен. А считавшийся фаворитом гонки бывший вице-президент Джо Байден оказался лишь четвертым.

О том, что сторонники Демократической партии видят предвыборную ситуацию иначе, чем партийная элита, сигналы были уже давно. Даже запущенная демократами-конгрессменами процедура импичмента, направленная против Дональда Трампа, косвенно была направлена и против Джо Байдена, поскольку, говоря о давлении президента на Украину, нельзя не упомянуть и о причинах этого давления (то есть о необходимости расследования по увольнению генпрокурора Виктора Шокина и о коррупции вокруг компании Burisma).

И теперь демократам придется с этим что-то делать. Поскольку, если элита все-таки выдвинет Байдена, то его не поддержит значительная часть собственного электората, а если таки кандидатом станет Сандерс, то может начаться саботаж со стороны партийных бонз и их спонсоров. А у Буттиджича очень мало шансов на победу над Трампом.

Все это, безусловно, играет на руку президенту США. У него, правда, свои трения внутри Республиканской партии, но если они не помешали ему выиграть в 2016-м, то тем более не должны помешать теперь.

75-лет Ялты: саммит, обеспечивший 40 лет мира

Совсем недавно на уровне мировых лидеров было отмечено 75-летие освобождения лагеря смерти Освенцим – дату, которую теперь считают днем памяти жертв Холокоста. А вчера почти незамеченным прошел другой 75-летний юбилей – даты начала Ялтинской конференции глав государств-победителей Второй мировой войны – Великобритании, СССР и США.

Эта конференция многими проклиналась в течение десятилетий как форум, на котором, по мнению ряда историков, президент США Франклин Рузвельт и премьер Великобритании Уинстон Черчилль "сдали" половину Европы Иосифу Сталину.

С точки зрения элиты ряда стран Центральной и Восточной Европы все именно так и было. Однако значение Ялтинской конференции для всего мира намного глобальнее. И дело не в том, что она создала механизм, который должен был обеспечить мир на планете – Организацию объединенных наций. Дело как раз в том, что именно созданный в результате Ялтинских соглашений биполярный мир и обеспечил отсутствие войн – правда, только на Европейском континенте.

В биполярной системе сражающиеся противоположности составляли единое целое. Они конкурировали, и очень жестко, однако обе были заинтересованы том, чтобы их народы не переживали вновь ужасы новой войны.

Поэтому все конфликты были цинично перенесены в третий мир: СССР и США воевали своими и чужими руками в Корее, во Вьетнаме, в Лаосе, в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Конго, Мозамбике, Анголе, Никарагуа и Сальвадоре – однако возможность войны между двумя главными военными блоками официально была признана невозможной из-за наличия у них ядерного оружия. И в течение 40 с лишним лет ни одной войны в Европе не было.

Разрушение биполярного мира стало кратковременным торжеством США и трагедией для Европы, где запылали конфликты в бывшей Югославии и на постсоветском пространстве. И вот тогда многие поняли, что Ялтинский мир – это было не так уж и плохо.