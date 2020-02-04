На Борщаговке в Киеве школьницы избили сверстницу и выложили видео в сеть
На столичной Борщаговке подростки жестоко избили школьницу, после чего она боится идти в школу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Видео, которое подростки выложили в сеть, возмутило пользователей. На кадрах девушку таскают за волосы, бьют и унижают.
Журналисты разыскали девятиклассницу Настю. В школе комментировать ситуацию пока не спешат, но уверяют, что без реакции этот ученический конфликт не оставят.
Несмотря на более год действия закона со штрафами и наказаниями за буллинг, каждый третий подросток испытывает регулярную травли.
Ранее сообщалось, как в школе Киева учительница кричала на детей и унижала их.
Еще мы рассказывали, как украинский суд впервые вынес приговор за буллинг.
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