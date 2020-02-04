На столичной Борщаговке подростки жестоко избили школьницу, после чего она боится идти в школу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Видео, которое подростки выложили в сеть, возмутило пользователей. На кадрах девушку таскают за волосы, бьют и унижают.

Журналисты разыскали девятиклассницу Настю. В школе комментировать ситуацию пока не спешат, но уверяют, что без реакции этот ученический конфликт не оставят.

Несмотря на более год действия закона со штрафами и наказаниями за буллинг, каждый третий подросток испытывает регулярную травли.

Ранее сообщалось, как в школе Киева учительница кричала на детей и унижала их.

Еще мы рассказывали, как украинский суд впервые вынес приговор за буллинг.