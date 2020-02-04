На внеочередном заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, состоявшемся 31 января, был одобрен проект бюджета Фонда на 2020 год.

Также организация одобрила повышение пособия по безработице с 1 марта.

Об этом сообщается в Facebook Государственной службы занятости.

Правление Фонда приняло решение о повышении минимального размера пособия по безработице до таких сумм:

для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 1800 гривен;

для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 гривен.

Ранее "Страна" писала, что в законе о Государственном бюджете Украины на 2020 год определены новые размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Теперь они составляют 4723 грн в месяц (28,31 грн в час) и 2102 грн соответственно.

Также мы рассказывали, что пенсии более трети украинских пенсионеров не дотягивают до прожиточного минимума.