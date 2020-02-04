С марта в Украине повысят минимальный размер пособия по безработице
На внеочередном заседании правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, состоявшемся 31 января, был одобрен проект бюджета Фонда на 2020 год.
Также организация одобрила повышение пособия по безработице с 1 марта.
Об этом сообщается в Facebook Государственной службы занятости.
Правление Фонда приняло решение о повышении минимального размера пособия по безработице до таких сумм:
- для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 1800 гривен;
- для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 гривен.
Ранее "Страна" писала, что в законе о Государственном бюджете Украины на 2020 год определены новые размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Теперь они составляют 4723 грн в месяц (28,31 грн в час) и 2102 грн соответственно.
Также мы рассказывали, что пенсии более трети украинских пенсионеров не дотягивают до прожиточного минимума.