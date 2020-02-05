Украинцы смогут менять не только отчество, но даже называться по-матери. Или вовсе отказаться от отчества.

Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физических лиц на смену отчества". Он уже подан в прфильный Комитет Верховной Рады.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что во многих странах привязку к одному из родителей не используют. Депутаты говорят, что такая норма устарела и от нее вообще можно отказаться или сделать необязательной.

Наталья, которая десять лет боролась за смену отчества, добилась своего. Она прошла путь от районного суда к Европейскому суду по правам человека. Там дело рассматривали шесть лет, но для женщины это было принципиальным вопросом. В 45 лет она получила новое свидетельство о рождении и паспорт.

Ранее "Страна" информировала, что в конце прошлого года в Раде зарегистрировали законопроект, разрешающий украинцам менять отчество.

Также мы писали, что был случай, что украинка через суд добилась права на смену отчества для всех украинцев.