Во вторник, 4 февраля, вступил в действие закон № 469-IX об усовершенствовании электронной формы документооборота в парламенте.

Согласно закону, меняются требования к официальной публикации нормативных актов.

Об этом сообщает "Лига: Закон".

В последней редакции закона вносятся изменения в ст.139 регламента Верховной Рады. Раньше официальной публикацией законов считалось обнародование на сайте парламента, а также печать в газете "Голос Украины" и в "Ведомостях Верховной Рады".

Эта редакция действовала всего три дня - соответствующий закон № 206-IX вступил в силу 1 февраля.

Теперь же, с 4 февраля, официальной считается публикация законов и других актов Рады только в названных печатных средствах массовой информации.

Новая редакция предписывает при выявлении несоответствия опубликованного документа Верховной Рады оригиналу печатать уточненный текст через 10 дней.

При необходимости исправляется и эталонный электронный текст соответствующего акта в базе данных нормативно-правовой информации "Законодательство Украины".

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