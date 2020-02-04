Страны, чьи граждане погибли в январском крушении самолета под Тегераном (Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина) обратились к Ирану с требованием. Они настаивают на предоставлении для изучения бортовых самописцев.

Об этом сообщается в Facebook Министерством иностранных дел Канады.

Совместное заявление представителей стран обнародовано по итогам их телеконференции.

"Все страны обеспокоены нежеланием Ирана передать "черные ящики". Приложение 13 к Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это произошло незамедлительно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать "черные ящики", - сказано в заявлении.

Страны согласились с необходимостью продолжать давление на Иран, чтобы добиться "подотчетности, прозрачности и справедливости" расследования дела о сбитом лайнере компании МАУ.

Кроме того, все участники продолжают искать взаимопонимание по юридическим вариантам переговоров с Ираном относительно его ответственности в крушении, включая тему равной компенсации семьям жертв рейса PS752.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, летевший из Тегерана в Киев, разбился в Иране рано утром 8 января. Впоследствии Иран признал, что лайнер был сбит по ошибке.

3 февраля власти Ирана заявили, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будут делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы.