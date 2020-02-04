Рада 4 февраля приняла в первом чтении и за основу законопроект "О финансовом лизинге". За документ проголосовали 313 народных депутатов.

Законопроектом № 1111 предложено принять закон "О финансовом лизинге" в новой редакции.

Согласно пояснительной записке к проекту предложено:

установить единый порядок регулирования отношений, связанных с финансовым лизингом и отдельных его видов и форм;

определить четкие требования к форме договора финансового лизинга и существенные условия такого договора;

расширить понятие "лизингодатель" и установить, что право предоставлять услуги финансового лизинга имеют только те субъекты, которые получили в установленном порядке соответствующий статус;

установить, что к отношениям, связанным с финансовым лизингом, применяются общие положения о купле-продаже, поставке, в части приобретения лизингодателем в собственность вещи у продавца (поставщика), с целью передачи этой вещи в пользование лизингополучателю;

специальным законом установить существенные условия договорных отношений, связанных с сублизингом, которые также направлены на защиту прав лизингодателя, в том числе в процессе пользования предметом лизинга, и в случае досрочного прекращения договора финансового лизинга;

установить защиту прав лизингополучателей наравне с защитой, установленной законодательством относительно защиты прав собственника по владению и пользованию имуществом;

защитить права лизингополучателя - физического лица и урегулировать особенности таких договорных отношений, в частности, регламентировать методику расчета лизинговых и других платежей по договору, в случае их корректировки, если обязательства определяются в денежном эквиваленте иностранной валюты и пересчитываются в гривню, порядок ознакомления лизингополучателя - физического лица с информацией о любых других услугах, которые могут быть предоставлены непосредственно лизингодателем или третьими лицами, при заключении и в ходе действия договора финансового лизинга;

предусмотреть порядок и условия перехода предмета лизинга в собственность лизингополучателя, условия приобретения лизингополучателем права собственности на предмет лизинга;

установить, что предмет лизинга не может быть включен в ликвидационную массу;

поскольку действующим Законом не определен механизм возврата предмета лизинга в бесспорном порядке, на основании исполнительной надписи нотариуса, предлагается урегулировать соответствующей нормой закона, устанавливая также требования к документам и их перечень, которые должны быть предоставлены лизингодателем нотариусу;

защитить интересы лизингодателя в случае, если задолженность лизингополучателя значительная и лизингодатель в письменном виде предупредил лизингополучателя о необходимости исправления в течение определенного срока нарушений условий исполнения обязанностей по уплате лизинговых платежей, что отвечает лучшей мировой практике;

включить финансовый лизинг в диспозицию состава преступления, предусмотренного статьей 222 УК Украины;

статью 292 ХК Украины изложить в новой редакции, где определить, что правовое регулирование финансового лизинга осуществляется в соответствии с ГК и другими законами Украины;

поскольку действующим ГК не установлено для лизингополучателя право требования к продавцу (поставщику) относительно передачи имущества, гарантийного обслуживания имущества, если такое имущество приобретено лизингодателем в собственность при непрямом лизинге, предложено статью 806 ГК дополнить соответствующей нормой;

ввиду того, что действующим ГК четко не предусмотрены порядок и условия перехода предмета лизинга в собственность лизингополучателя, условия приобретения лизингополучателем права собственности на предмет лизинга, предложено Кодекс дополнить соответствующей статьей;

поскольку действующим ГК не урегулированы отношения, связанные с признанием договора финансового лизинга недействительным/ничтожным (в частности, не установлена обязанность лизингополучателя вернуть имущество лизингодателю), предлагается Кодекс дополнить соответствующей статьей;

ввиду того, что имущество, переданное в финансовый лизинг, может быть обременено, предложено статью 34 Закона "О дорожном движении" дополнить нормами, в соответствии с которыми при проверке документов, являющихся основанием для регистрации, обязательно проверяется отсутствие обременений согласно данным Государственного реестра обременений движимого имущества, и в случае наличия обременений регистрация (перерегистрация) транспортных средств осуществляется при наличии согласия обременителя, подпись которого удостоверена нотариусом;

в Декрете КМ № 7-93 "О государственной пошлине" установить, что ставки государственной пошлины за нотариальное удостоверение договоров: финансового лизинга, аренды (субаренды) транспортных средств устанавливаются на уровне ставки за нотариальное удостоверение договоров залога.

Финансовый лизинг - это разновидность аренды с последующим правом выкупа в конце ее срока. Данный процесс имеет сходство с кредитом, но отличается от него упрощенной формой оформления для клиентов. Особенностью финансового лизинга является отсутствие необходимости залога.

Напомним, что суд запретил отбирать имущество у последних добросовестных покупателей.

Также мы писали о том, как будут работать дешевые кредиты от Зе для заробитчан и вернутся ли они ради них в Украину.