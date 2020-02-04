Спортсмен и народный депутат фракции "Слуги народа" Жан Беленюк записал небольшой видеорепортаж из стен парламента. В нем он показал интерьер столовой Рады и прейскурант на блюда.

Ролик нардеп запостил в своем Facebook.

Видео: YouTube/ Zhan Beleniuk

В комментарии к ролику Беленюк заметил, что давно прошли те времена, когда в депутатской столовой можно было пообедать деликатесами практически бесплатно.

"Сегодня у меня на один прием пищи уходит порядка 300 грн. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 грн. Судите сами", - написал народный избранник.

О том, что цены в депутатской столовой существенно подросли, "Страна" писала летом.

А в 2016 году мы рассказывали, что в этой столовой можно было плотно пообедать всего за 25 грн.