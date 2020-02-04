В Киеве женщина украла у знакомого ноутбук, телефон, золотое кольцо, кошелек и документы. Перед этим она подсыпала мужчине препарат в алкоголь.

Об этом 4 февраля пишет пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленница познакомилась в кафе с мужчиной, который впоследствии предложил ей продолжить общение в его квартире. Во время застолья со спиртными напитками хозяин потерял сознание, чем женщина воспользовалась и забрала его вещи. Однако далеко уйти с чужим имуществом женщины помешали полицейские, которые остановили ее на выходе из дома.

В ходе отработки территории Святошинского района возле подъезда дома на бульваре Ромена Ролана оперативники увидели 34-летнюю местную жительницу, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. Правоохранители решили остановить ее для проверки и обнаружили в ней вещи, происхождение которых объяснить она не смогла.

Как рассказал оперуполномоченный отдела криминальной полиции Святошинского управления полиции Андрей Цалко, в сумке женщины полицейские обнаружили ноутбук, телефон, золотое кольцо, кошелек, документы на имя другого человека, а также два блистера с таблетками неизвестного происхождения.

"Мы установили, что вещи принадлежат мужчине, с которым она накануне познакомилась в кафе, а потом распивала алкогольные напитки у него дома. Нам она призналась, что, чтобы завладеть имуществом знакомого, подсыпала ему в алкоголь сильнодействующий лекарственный препарат, от которого тот потерял сознание", - говорит Цалко.

В помещении, на которое указала злоумышленница, правоохранители обнаружили 29-летнего мужчину без сознания. Полицейские немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала пострадавшего в больницу.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал задержанной меру пресечения-содержание под стражей. Сотрудники полиции проверяют причастность злоумышленницы к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, что клофелинщик в Киеве предложил заробитчанину выпить за рождение ребенка, а затем ограбил.

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