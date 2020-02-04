Госсекретарь США Майк Помпео на днях посетил Украину. Кроме президента Украины Владимира Зеленского он встретился с главами МИДа, Минобороны и украинскими активистам. На одной из закрытых встреч в Киеве сказал, что Крым для Украины потерян навсегда.

По данным издания НВ, такую позицию господин Помпео высказал на встрече с крымской активисткой Эминой Джапаровой, которая просила главу американской дипломатии держать "Крым в поле зрения внешней политики США", а также помочь с организацией конференции по крымскому вопросу в американской столице.

В ответ Майк Помпео дал понять, что вопрос Крыма закрыт. "Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать", - сказал в ответ госсекретарь США.

Ранее "Страна" разбиралась, что говорил и с чем уедет из Киева американский госсекретарь.

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