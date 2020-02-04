Из-за ситуации с распространением нового коронавируса 4 февраля МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья - Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем. Полеты приостановили на месяц

Об этом украинская авиакомпания сообщила на своей странице в Facebook.

Рейсом PS7878 в Киев прибыли 203 пассажира. Сразу после прибытия рейса в аэропорт "Борисполь" врач санитарно-карантинного пункта Минздрава досмотрел пассажиров и экипаж. На борту самолет провели уборку с дезинфекцией салона, кабины пилотов, туалетных комнат, багажных отсеков и контейнеров для багажа. Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменную одежду членов экипажа утилизируют.

Всего, после вспышки коронавируса рейсами МАУ домой вернулись 457 пассажиров.

Напомним, что число жертв уханьской пневмонии выросло до 427 человек, зараженных уже 20 630.

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