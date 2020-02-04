Суд продлил арест атошнику "Буче" по делу о покушении на бизнесмена из Ивано-Франковска
Печерский суд Киева до 3 апреля продлил арест Владиславу Грищенко, известного по позывному Буча.
Вердикт суда связан с делом о покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области, в котором Грищенко проходит как подозреваемый. Также арест продлен предполагаемому заказчику покушения Василию Шкондеюку.
Об этом сообщает Hromadske.
Во время заседания адвокат Грищенко заявил, что с его подозреваемым провели лишь одно следственное действие. А содержание Бучи под стражей попыткой давления с целью самооговора. Его аргументы суд не удовлетворили.
Суд также на четыре месяца продлил досудебное расследование по делу о покушении, в котором фигурирует не только Грищенко, но и его жена Инна - она же Пума. Прокуроры ходатайствовали о продлении следствия из-за необходимости проведения дополнительных допросов свидетелей и экспертиз.
Ранее "Страна" публиковала подробности дела в Ивано-Франковской области, по которому проходят супруги Грищенко.
Буча и Пума, видимо, связаны с делом Шеремета. На днях мы приводили прослушку разговора, в котором они обсуждают резонансное убийство.