Печерский суд Киева до 3 апреля продлил арест Владиславу Грищенко, известного по позывному Буча.

Вердикт суда связан с делом о покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области, в котором Грищенко проходит как подозреваемый. Также арест продлен предполагаемому заказчику покушения Василию Шкондеюку.

Об этом сообщает Hromadske.

Во время заседания адвокат Грищенко заявил, что с его подозреваемым провели лишь одно следственное действие. А содержание Бучи под стражей попыткой давления с целью самооговора. Его аргументы суд не удовлетворили.

Суд также на четыре месяца продлил досудебное расследование по делу о покушении, в котором фигурирует не только Грищенко, но и его жена Инна - она же Пума. Прокуроры ходатайствовали о продлении следствия из-за необходимости проведения дополнительных допросов свидетелей и экспертиз.

Ранее "Страна" публиковала подробности дела в Ивано-Франковской области, по которому проходят супруги Грищенко.

Буча и Пума, видимо, связаны с делом Шеремета. На днях мы приводили прослушку разговора, в котором они обсуждают резонансное убийство.