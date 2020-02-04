Премьер-министр Алексей Гончарук сделал разъяснение по поводу платежек. Он рассказал, почему за январь украинцы получат две платежки (за газ и его транспортировку) и как это отразится на их кошельках.

Разъяснение глава Кабина опубликовал в своем Facebook.

Премьер заверил, что разделение платежек на две части не повлияет на совокупную стоимость платежа. И добавил, что плата за транспортировку всегда существовала - просто раньше она входила в общий тариф. Он также сообщил, что общая стоимость газа и транспортировки в ​​январе 2020 года окажутся даже меньше, чем в прошлом году (когда она указывалась в одной платежке).

Сейчас оплату транспортировки газа отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика.

"А это - европейские правила рынка и борьба с монополиями", - написал Гончарук.

Глава Кабмина уведомил, что в феврале Министерство социальной политики автоматически начислит субсидии и льготы за обособленную услугу по распределению природного газа за январь и февраль 2020 года. Гражданам не нужно дополнительно обращаться за пособиями.

Оплата транспортировки газа тем украинцам, которые газ не используют, будет минимальной. Например, стоимость распределения газа на приготовление пищи составит 2,8 грн.

Правительство намерено обратиться к Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг с предложением утвердить минимальную оплату при отсутствии потребления газа. Также правительство предложит обеспечить одновременное получение двух платежек, чтобы людям было удобнее платить за потребленные услуги.

Между тем не далее как сегодня утром министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что от практики двух платежек за газ откажутся. Мол, правительство хочет указывать раздельно стоимость потребления и транспортировки газа, но в одной платежке.

Ранее "Страна" писала, как украинцы в частных домах переходят на дрова из-за космических платежек за газ.