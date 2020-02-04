В Святошинском районе Киева сегодня вечером из окна многоэтажки выпал мужчина. Жильцы дома не могут опознать его труп.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Трагедия произошла на улице Чернобыльская, 6. Мужчина выбросился в период 18:30 до 19:00 на козырек дома с лестничной клетки. На нем был чёрный спортивный костюм и фиолетовая футболка.

"Мы всем домом не можем понять, кто это", - говорят жильцы многоэтажки.

По их словам, полиция уже ходила с опросом по квартирам и показывала фото погибшего.

"На вид ему 55-60 лет, он ухоженный, в чистых вещах, лысый, седая борода", - рассказали жильцы.

Сам ли мужчина выпал или ему помогли - неизвестно.

Фото: Страна.ua

Напомним, что из окна высотки на Позняках в Киеве выпал мужчина.

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