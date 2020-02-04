Верховная Рада Украины приняла за основу законопроекта о создании Нацоргана интеллектуальной собственности. Он будет выдавать патенты и свидетельства.

Соответствующий законопроект № 2255 в первом чтении 4 февраля поддержали 307 народных депутатов при необходимых 226 голосах, пишет Интерфакс-Украина.

Проект закона предполагает двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности. При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно заниматься формированием и реализацией госполитики в сфере интеллектуальной собственности, а Национальный орган, который предлагается создать – выполнять отдельные функции по реализации этой политики, такие как выдача патентов и свидетельств.

Нацорган предлагается создать как юрлицо, которое входит в сферу управления Минэкономики, указано в пояснительной записке к проекту закона.

Напомним, что Зеленский подписал закон об изменениях в Таможенном кодексе относительно защиты прав интеллектуальной собственности.

Также мы писали о том, что появились первые подробности нового закона, по которому на таможне будут уничтожать посылки с подделками.