В Киеве состоялось заседание священного синода Православной церкви Украины (ПЦУ) под председательством Епифания. Оно было посвящено действиям почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Синод признал их нарушающими канонический и уставной порядок в церкви.

Решение синода от 4 февраля опубликовал официальный сайт ПЦУ.

Учитывая отсутствие Филарета на шести заседаниях синода подряд, этот орган постановил остановить полномочия почетного патриарха как члена священного синода. Также Филарету напомнили, что как архиерей на покое он не имеет права совершать любые хиротонии - то есть рукоположения. А рукоположенные им в епископы клирики канонически ими не являются.

Также Филарета и его окружение призвали к "примирению и прекращению самоизоляции".

Вердикт синода связан с проведением Филаретом 20 июня 2019 года поместного собора УПЦ Киевского патриархата во Владимирском соборе столицы. В ПЦУ считают, что его участники не были никем уполномочены и не имели канонических и уставных прав для проведения собрания.

Кроме того, в ПЦУ отметили, что 15 декабря 2018 года Киевский патриархат был ликвидирован присоединением к ПЦУ. Почетный патриарх Филарет остался в составе епископата ПЦУ, потеряв права и обязанности, связанные с управлением епархией.