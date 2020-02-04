Киевские правоохранители задержали начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины при получении взятки. Он требовал 2,5 миллиона гривен за подписание актов выполненных работ.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области

Скриншот: Facebook/Прокуратура Київської області

Так, чиновник с привлечением посредника требовал от предпринимателя взятку в сумме 2,5 миллиона гривен. За это он обещал беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов Дома Правительства Украины и отзыв судебных исков к подрядчику.

После получения части взятки руководитель управления задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании ему меры пресечения.

Фото: Facebook/Прокуратура Київської області

Ранее "Страна" писала, что главу Черновицкого облсовета подозревают в вымогательстве взятки в $400 тысяч у бизнесмена.

Также мы рассказывали, что начальника управления Госрезерва задержали на взятке в 40 тысяч долларов.