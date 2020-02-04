Автор учебника по всемирной истории для 10-го класса Игорь Щупак написал объяснение, как в его пособие попал фото-мем с Киану Ривзом. Оно заняло три листа мелкого печатного текста.

Объяснение Щупак разместил в своем Facebook.

В начале автор напомнил, что вызвавшее резонанс фото находится в теме "Соединенные Штаты Америки в межвоенный период".

Сделанный 20 сентября 1932 года на 69-м этаже здания будущего Рокфеллер Центра снимок считают одним из самых известных в мире. Он стал символом мощного роста экономики США и силы человеческого духа.

Затем Щупак пространно изложил историю мема с Ривзом.

"В 2010 году интернет взорвался мемами с печальным Киану. На фотографии (имеется в виду исходное фото - Ред.) актер изображен на скамейке в парке с бутербродом в руках. Когда у самого актера спросили, как он относится к мемам, он признал их смешными", - написал Щепак.

Затем автор учебника, наконец, перешел к тому, как мем очутился в школьном пособии.

"Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, дополненной Киану Ривзом, - я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х гг. в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь". За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом... ноль читателей. Этот пример я уже много лет привожу во время педагогических лекций и семинаров", - начал издалека Щупак.

Затем он задался вопросом: насколько внимательно школьники читают учебники, работают над иллюстрациями по теме? А затем решил использовать тот факт, что нынешние дети - визуалы и больше обращают внимание на картинки, чем текст. И поставил туда не оригинальный снимок, а мем с прифотошопленным актером, чтобы привлечь внимание к своему предмету.

"К сожалению, за 2 года использования книги этот мем увидели только сейчас. Кстати, один из первых, кто оказался наблюдательным, - ученик 10-го класса А. Ф., написавший о Ривзе в учебнике в конце 2019 года. Я очень благодарен этому наблюдательному старшекласснику и перешлю ему книги, которые, надеюсь, будут ему интересны и полезны в обучении", - сообщил автор пособия.

В конце объяснения Щупак предложил найти другие мемы и противоречивые детали среди иллюстраций к учебнику "Всемирная история" для 10-го класса.

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