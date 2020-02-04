Киевская прокуратура отправила в суд дело против мошенников, которые завладели больше 1 650 000 гривен граждан. Они предлагали услуги по трудоустройству в странах Европейского союза. Но после получения аванса просто "испарялись".

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Киева.

Каждый месяц они прекращали деятельность и переезжали в другой офис, где начинали "работу" заново.

В уголовном производстве потерпевшими признаны более 150 граждан, которым причинен ущерб на сумму более 1 650 000 гривен.

По результатам проведения досудебного расследования обвинительный акт в отношении 5 участников преступной группы по ч. 4 ст. 190 УК Украины направлено в Соломенский районный суд г.. Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот: Facebook/Прокуратура Киева

Ранее "Страна" писала, что сидящий в колонии жулик обогатился на 13 тысяч гривен по мошеннической схеме.

Также мы рассказывали, что появилось видео виртуозного мошенничества в кофейне на Новой Дарнице в Киеве.