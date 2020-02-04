Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины внесет законопроект о запрете приватизации государственного и коммунального имущества через теневую схему. Речь идет об осуществлении неотделимых улучшений на арендуемом объекте.

Об этом сообщил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности и советник главы ФГИ Леонид Антоненко в Facebook во вторник.

"Чтобы положить конец манипуляциям, Фонд государственного имущества вносит в ближайшее время на рассмотрение правительства и парламента законопроект, запрещающий выводить из государственной и коммунальной собственности имущество через схему "аренда-улучшения-выкуп", – написал Антоненко.

По его словам, если арендатор коммунальной или госсобственности имеет разрешение на осуществление неотделимых улучшений на объекте, чиновники могут позволить приватизировать такое имущество путем выкупа без проведения аукциона на "ProZorro.Продажи".

Антоненко привел в качестве примера здание в коммунальной собственности Киева по ул. Сечевых Стрельцов, 91, которое арендует ЧП "Альтаир". По его данным, арендатор получил у департамента коммунальной собственности разрешение на осуществление неотделимых улучшений. В то же время указанный объект был внесен департаментом в список имущества, подлежащего приватизации в 2020 году.

"Кроме здания на Сечевых Стрельцов, в новом списке на приватизацию имеется 89 похожих адресов общей площадью более 20 тыс. кв. м", – отметил Антоненко, предположив, что часть объектов могут приватизировать по аналогичной схеме.

"В Фонде убеждены, что отчуждение государственного и коммунального имущества должно происходить на открытых аукционах "ПроЗорро", – считает он.

Фото: facebook.com

Напомним, что Кабмин зарегистрировал законопроект о приватизации "Нафтогаза", "Укрпошты" и "Укрзализныци".

Также мы писали о том, что ФГИ заявил о выполнении плана по приватизации за 2019 год всего на 3%, а затем удалил сообщение.