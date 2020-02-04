Сотрудники Службы безопасности Украины за прошлый год года изъяли больше 500 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, СБУ изъяла 120 кг взрывчатки и 350 тысяч патронов, а также мин и гранат.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ на странице в Facebook во вторник, 4 февраля.

"Именно столько оружия и взрывчатки изъяли наши сотрудники в прошлом году, которые террористы и злоумышленники планировали использовать против Украины и мирных граждан", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Служба безпеки України

Ранее "Страна" писала, что во время месячника сдачи оружия в Киеве в полицию передали 480 единиц оружия, включая охотничьи ружья, газовые пистолеты, револьверы и боеприпасы разного калибра.

Также мы рассказывали, что в 2019 году министр внутренних дел Арсен Аваков наградил оружием 438 человек.