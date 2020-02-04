Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми увеличиваются расходы на строительство и ремонт дорог. Добавляется почти 20 миллиардов гривен на 2020 год.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, говорится, что президент подписал законы "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения "Бюджетного кодекса Украины" № 467-IX и "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №468-IX.

Законы предусматривают возможность для Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") получать госгарантии по заимствованиям с 2020 года для финансирования развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

"Привлечение "Укравтодором" на развитие автомобильных дорог финансовых ресурсов позволит ускорить ремонт и реконструкцию дорог, модернизацию дорожной инфраструктуры, а также строительство новых путей. Активное развитие транспортных сетей и улучшение их качества будет стимулировать экономический рост и способствовать повышению безопасности дорожного движения, сокращению для людей и грузов времени нахождения в пути в пункты назначения", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", Кабмин утвердил перечень дорог, которые подлежат строительству и ремонту в 2020 году. Общий объем финансирования составит 31,53 миллиардов гривен.

Также стало известно, что Кабмин возьмет кредит почти на полмиллиарда евро на ремонт дорог.