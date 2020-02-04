На фермах Саудовской Аравии свирепствует патогенный птичий грипп
Саудовская Аравия заявила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 на фермах. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что в результате вспышки вируса в центральном регионе Судайри, погибло 22 700 птиц, говорится в отчете министерства сельского хозяйства Саудовской Аравии. Оставшиеся 385 300 птиц были убиты.
Этот случай стал первой вспышкой вируса H5N8 в Саудовской Аравии с июля 2018 года.
Ранее "Страна" писала о том, что в Украину вернулся птичий грипп, из-за него Европа перестала покупать наше мясо, также этот вирус свирепствует в Польше, где погибли десятки тысяч кур.
Также мы сообщали, что в Китае выявили первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4.
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