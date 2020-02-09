9 февраля на православном календаре именины у Иванов. Так церковь чествует святителя Иоанна Златоуста. Дату выбрали, чтобы напомнить о дне переноса его мощей. У Иванов год на именины щедрый, чтобы найти своего святого покровителя, нужно выбрать ближайшую дату к дню рождения.

Значение имени и характер

Имя Иван произошло от древнееврейского "божья милость", "божье вознаграждение". Гороскопы приписывают обладателям этого имени противоречивый характер, из-за чего их бывает сложно понять окружающим. В школе Иваны хорошо учатся только, если им нравится предмет или учитель. В общении проявляют простоту, щедрость. У Иванов разносторонние интересы они могут себя пробовать в разных профессиональных сферах. Они могут быть агрессивны, медлительны при принятии решений, при этом это надежны и доверчивы.

Кто такой Иоанн Златоуст

Иоанн Златоуст - богослов, почитаемый на уровне двух других великих святителей Василия Великого и Григория Богослова. Он родился около 347 года до нашей эры в городе Антиохия в древней Сирии. Его отец рано умер и мать не стала выходить замуж повторно. В детстве Иоанн увлекся изучением Священного Писания, учился у философов и риторов в богословской школе, был крещен святителем Мелетием Антиохийским.

После смерти матери Иоанн принял монашество. Ему предложили сан епископа, но он предпочел четыре года провести в пустыне, где писал труды и два года хранил безмолвие. Вернувшись в Антиохию принял сан диакона и продолжил писать богословские работы, направляя средства на содержание больниц и гостиниц для паломников. За его блестящие способности в проповеди паства стала называть его "Златоуст".

У Иоанна возник конфликт с императрицей. Он заступился за вдову и детей опального чиновника, которых она хотела лишить имущества, а позже в проповеди говорил о суетных женщинах и супруга императора усмотрела в этом намек на нее. Суд постановил казнить Златоуста за оскорбление, но император решил заменить смерть изгнанием. В эту же ночь у императрицы случился выкидыш, а в Константинополе произошло землетрясение. Испугавшись, что это может быт связано с немилостью к богослову, она отменила ссылку.

Однако через нескольких лет, после очередных доносов Иоанна Златоуста все-таки изгнали. Свои последние годы он провел в Армении. Затем его решили отправить в глухой Пифиунт (нынешняя Пицунда в Абхазии). Во время пешего перехода, сопровождавшегося жестоким обращением конвоиров, изнуренный Иоанн Златоуст скончался. Его мощи хранятся в соборе Святого Георгия в Фанаре (Стамбул).

Поздравления и открытки с Днем ангела Ивана

Ванечка, с именинами! пусть сбываются мечты и в жизни будет меньше разочарований.

С Днем ангела тебя, Иван,

Желаю счастья и богатства.

Пусть в жизни будет меньше драм,

и больше поводов смеяться.

В день именин к тебе летят приветы и пожелания мои.

Пусть год будет отличным и успешным,

Здоровья, счастья, радости, любви!

Ваня, пусть тебе всегда будет на кого опереться. С днем ангела!