Европейский суд по правам человека, куда в последние годы жалуются рекордное число украинцев, принял решение относительно условий содержания в украинских тюрьмах.

По делу № 14057/17 "Сукачев против Украины" ЕСПЧ увидел нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах человека - о запрете бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

Как пишет "Лига: Закон", решение было вынесено 30 января.

Решение является пилотным - то есть окончательным и устанавливающим, что нарушение носит массовый характер. По мнению суда, тюрьмы Украины переполнены, плохо освещены, в камерах нет вентиляции и надлежащих санитарных условий, в том числе тех, где с 2012 по 2017 год содержался подавший жалобу гражданин Сукачев.

ЕСПЧ определил, что с неадекватными условиями предварительного заключения сталкивался не только Сукачева. Проблема была широко распространена и сохранялась, по крайней мере, с 2005 года, когда суд вынес первое решение по украинским тюрьмам. С тех пор не было найдено ее решения.

ЕСПЧ указал, что власти Украины должны защитить права гражданина в плане условий содержания под стражей в течение 18 месяцев после того, как его решение станет окончательным.

Например, как предложил суд, переполненность тюрем можно уменьшить, чаще применяя меры, не связанные с заключением. А в помещениях можно провести ремонт. Также суд указал на необходимость создания независимого органа по надзору за местами содержания под стражей.

Упомянутый вердикт стал восьмым пилотным решением ЕСПЧ касательно условий содержания под стражей в Украине.

Как писала "Страна" в октябре, в ЕСПЧ выиграли суд против Украины пятеро люстрированных прокуроров. Тогда же этот суд обязал Украину выплатить экс-мэру Славянска Неле Штепе компенсацию 3600 евро.