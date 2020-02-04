Во вторник, 4 феврала, на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился до 24,7975 грн/$1 с 24,9975 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Уточняется. что котировки гривни к окончанию торгов составили 24,78-24,815 грн/$1, тогда как Нацбанк на 5 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,8523 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 4 февраля укрепился до 24,86 грн/$1 с 25,11 грн/$1.

Также Нацбанк установил курсы основных валют по отношению к гривне на среду, 5 февраля.

EUR 1 ЕВРО - 27,4556

CAD 1 канадский доллар - 18,7148

BYN 1 белорусский рубль - 11,5571

RUB 10 российских рублей - 3,9311

CHF 1 швейцарский франк - 25,658

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,5521

PLN 1 польский злотый - 6,4243



Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 31 января составил 465,5 млн в долларовом эквиваленте в том числе $363,6 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что заробитчане в 2019 году перевели в Украину 12 миллиардов долларов, в НБУ связывают с этим снижение курса валют.

Также мы сообщали, что Нацбанк уговорил рынок снизить курс доллара, но завтра он может снова подорожать.