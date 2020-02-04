Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины проработал текст законопроекта о дезинформации и пришел к выводу, что содержание документа не соответствует основной заявленной цели – борьбе с дезинформацией в информационном пространстве Украины в условиях агрессии РФ. В то же время, он серьезно сужает свободу слова в стране.

Заключение Совета опубликовала на своей странице Facebook медиаэксперт Татьяна Попова.

Она приводит официальные рекомендации Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины по закону о дезинформации:

"Текст законопроекта "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации", обнародованный для обсуждения Министерством культуры, молодежи и спорта, вызвал значительный общественный резонанс, в том числе международный.

В связи с этим Совет проработал текст законопроект и пришли к выводу, что его содержание не соответствует основной заявленной цели – борьбе с дезинформацией в информационном пространстве Украины в условиях агрессии Российской Федерации. Зато он в первую очередь серьезно сужает свободу слова в стране, способствует самоцензуре журналистов и сужает их права.

Опираясь на экспертизу медиаюристов ГО "Платформа прав человека" и ОО "Лаборатория цифровой безопасности" Совет пришел к выводу и считает неприемлемыми такие инициативы:

введение уголовной ответственности для журналистов. Уголовная ответственность за распространение дезинформации не учитывает степень общественной опасности при определении санкций за совершение преступления, а предложенный процессуальный предохранитель в виде обращения в ЕСПЧ за консультативным заключением, может оказаться неэффективным;

чрезмерные и непропорциональные административно-правовые санкции, предусмотренные изменениями в закон "Об информации", которые могут применяться к неограниченному кругу лиц, и которые фактически возвращают в украинское законодательство штрафы за диффамацию;

вмешательство государства в вопрос саморегулирования журналистов. Подробно регламентировано на уровне Закона саморегулирование журналистов с юридической ответственностью за нарушение этических стандартов не соответствует международным подходам и практикам, а также будет способствовать усилению самоцензуры в среде журналистов;

искусственное разделение журналистов на "профессиональных" и просто "журналистов". Разный объем прав и гарантий для них со стороны государства нарушает конституционный запрет на ограничения в правах за принадлежность или ненадлежащесть к 2 общественным организациям (часть 4 статьи 36 Конституции Украины), является непропорциональным ограничением свободы слова (статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) и может толковаться, как принудительное участие в объединении и нарушении стандартов свободы ассоциаций (статья 11 Конвенции);

тот факт, что деятельность Уполномоченного по вопросам информации (новой институции, которая должна появиться, если будет принят этот законопроект) направлена на ограничение права на свободу выражения взглядов, а не на защиту конкретных информационных прав граждан; процедура формирования, статус и функции Уполномоченного не отвечают требованиям Конституции Украины;

запрет анонимного распространения информации.

Совет разделяет обеспокоенность насчет этого документа вместе с украинскими журналистами, представителями гражданского общества и международными организациями. Поэтому Рада обращает внимание Президента Украины, Правительства и Верховной Рады на неприемлемости принятия закона в таком виде, а также призывает Министерство культуры, молодежи и спорта не вносить данный текст законопроекта на рассмотрение Кабинета Министров Украины, как таковой, что не отвечает требованиям Конституции Украины, а также международным практикам.

Несмотря на это, Совет понимает все вызовы, которые стоят перед Украиной в плоскости информационной безопасности, разделяет обеспокоенность по поводу распространения дезинформации страной-агрессором или ее сторонниками на территории Украины. Поэтому Совет рекомендует Министерству культуры, молодежи и спорта в кратчайшие сроки создать рабочую экспертную группу, задачей которой должно бы быть выработка эффективных инструментов противодействия дезинформации в украинском информационном пространстве.

Совет также обращает внимание Министерства, что такие инструменты не обязательно нужно искать только в законодательной плоскости, а призывает применить комплексный подход к противодействию дезинформации со стороны Российской Федерации".

Фото: facebook.com

Напомним, что в НСЖУ рассказали, как власти нужно поменять скандальный законопроект о медиа.

Также мы писали о том, что Бородянский пообещал, что законопроект о дезинформации будут дорабатывать.