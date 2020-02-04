В больнице под Тернополем умер мужчина, который ждал помощи больше суток
В больнице Тернопольской области скончался пожилой мужчина, который так и не дождался медицинской помощи.
По словам его родных, медики считали его бездомным и не обращали на пациента внимания 27 часов с момента поступления в медучреждение. По данному факту открыто уголовное производство, пишет "Сегодня".
Уточняется, что 76-летнего Виктора Старцева скорая доставила в больницу после того, как ему неожиданно стано плохо на улице. Прохожие вызвали неотложку.
Старцева привезли в Чортковскую больницу. Как утверждает племянница пенсионера Лоритта Бобак, врачи даже не подошли к пациенту, поскольку он был грязный. Медики решили, что у мужчины нет определенного места жительства.
В результате Виктор Старцев скончался. Предварительный диагноз: пневмония и возрастные изменения в сердце.
"Его своим бездействием убили те, кто по иронии судьбы должен был спасать жизнь. Они оказали ему первую медицинскую помощь только через двадцать семь часов с момента поступления в больницу!!!", - написала Лоритта Бобак в Facebook.
Фото: facebook.com
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