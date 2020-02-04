Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Украину с официальным визитом поздоровался с почетным караулом на украинском языке словами "Слава Украине!". Затем он объяснил, почему так поступил.

Комментарий турецкого лидера приводит Telegram-канал Пул N3.

Видео: YouTube/ Война и мир

По словам Эрдогана, он просто использовал принятое в Украине официальное приветствие. По его убеждению, на украинской земле так делают все иностранные лидеры.

"Это официальное приветствие в Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая в Украину с официальным визитом, использует это приветствие", - заявил Эрдоган.

Ранее "Страна" писала, что принятое при Порошенко решение сделать лозунг "Слава Украине!" официальным приветствием армии вызвало беспокойство западных историков.

Мы также цитировали слова премьера Алексея Гончарук в Давосе. По его мнению, для успеха в нашей стране иностранным инвесторам "нужно знать всего два слова: "Слава Украине".