Во вторник, 4 января, цены на нефть стали расти. Это связано с тем, что эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на совещание из-за влияния коронавируса на спрос на нефть. Так, цена фьючерсов Brent составляет $54,7 за баррель, что на $0,26 (0,48%) выше, чем в предыдущей сессии.

Об этом пишет Интерфакс.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,4 (0,80%) - до $50,51 за баррель.

Если вспышка вируса продлится полгода, спрос на нефть в 2020 году может вырасти на 1,01 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,22 млн б/с. По оценке ОПЕК+, в первом квартале рост замедлится до 0,8 млн б/с против предыдущего прогноза в 1,17 млн б/с, во втором квартале - до 0,77 млн б/с по сравнению с предыдущей оценкой в 1,18 млн б/с. Рост спроса должен восстановиться во втором полугодии.

Главный финансовый директор BP Брайан Гилвари заявил, что сокращение роста спроса на нефть в 2020 году может составить от 300 тыс. до 500 тыс. б/с. Международное энергетическое агентство ранее прогнозировало, что в текущем году потребление нефти в мире вырастет на 1,2 млн б/с. Рост спроса будет "здоровым", находясь в пределах от 700 тыс. до 800 тыс. б/с, движение цен будет зависеть от действий ОПЕК.

Следующая встреча стран ОПЕК+ запланирована на март, но после заседания технического комитета может быть принято решение о проведении досрочной встречи в феврале.

Ранее "Страна" писала, что цена нефти рухнула до минимума за 13 месяцев после падения спроса в Китае.

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