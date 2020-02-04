Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о распространении действия закона "О потребительском кредитовании" на кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, а также на займы, размер которых не превышает одной минимальной заработной платы (4,723 тыс. грн).

Как передает "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании во вторник принятие за основу проекта закона №1109, который поддержали 369 народных депутатов.

"Небольшой законопроект, который устраняет несправедливость. В настоящее время закон о потребительском кредитовании не распространяется на так называемые микрокредиты…, таким образом, заемщики не защищены", - отметил в своем выступлении в Раде автор законопроекта глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа").

По его словам, законопроект устанавливает максимальную сумму взыскания – это двойной размер взятого кредита, вне зависимости от договоренности сторон.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав потребителей услуг по микрокредитованию физических лиц, надлежащую проверку кредитоспособности заемщиков, недопущение наступления катастрофических финансовых последствий для заемщиков, которые нарушили сроки возврата мелких кредитов и попадания их в "долговую яму".

"Речь идет о кредитах в размере до 4723 грн – именно эти кредиты сейчас выпали из-под действия, из-под контроля по основному закону, и потому относительно такого кредитования также будет вноситься информация в единый реестр бюро кредитных историй, и это очень хорошо. Я надеюсь, что всю информацию относительно таких лиц будут собирать качественно, что не даст возможность потом по подставным документам требовать возврата с людей потребительских кредитов, которые никто никогда не брал", – прокомментировала законопроект №1109 представитель оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина.

Целью законопроекта является нормирование сферы микрокредитования и повышения качества системы кредитных историй физлиц.

Вместе с тем, проект закона предусматривает установление очередности погашения требований по договору о потребительском кредите. Так, в первую очередь заемщик должен выплатить просроченную к возвращению сумму кредита и просроченные проценты за пользование кредитом, во вторую - сумму кредита и проценты за пользование кредитом, а в третью - неустойку и другие платежи.

"Для кредитов, общий размер займа по которым не превышает одной минимальной заработной платы, распространение такой очередности приведет к фактической невозможности получения кредитором предусмотренных договором штрафных санкций, что в свою очередь приведет к потере заинтересованности в продолжении деятельности по предоставлению кредитов", - отмечается в пояснительной записке.

Вместе с тем проект закона предусматривает улучшение качества оценки реальной кредитоспособности заемщиков финансовыми компаниями с целью прекращения создания долговых кругов у клиентов финучреждений.

Подробно о законе о потребительском кредитовании "Страна" писала здесь.

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