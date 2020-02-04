На Киевщине будут судить троих мужчин, которые совершили дерзкое разбойное нападение на домовладение и под угрозой оружия отобрали у хозяйки около 100 тысяч гривен. Обвинительный акт в отношении подследственных уже передали в суд. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

Уточняется, что мужчин обвиняют в совершениив разбойного нападения, в приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.

"Установлено, что осенью прошлого года трое мужчин, предварительно составив подробный план и приобретя орудие для совершения преступления, в вечернее время суток приехали на автомобиле к одному из сел Барышевского района, где проникли на территорию домовладения и применив насилие к потерпевшей завладели принадлежащими ей денежными средствами и имуществом на сумму почти 100 000 гривен, после чего с места совершения преступления скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось задержать разбойников вскоре после совершения ими преступления. Во время обысков по месту жительства одного из злоумышленников найдено огнестрельное оружие.

В случае доказательства вины троих подозреваемых в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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