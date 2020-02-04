В Верховной Раде Украины приняли за основу проект закона №2166, который освобождает от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) лиц, ведущих независимую профессиональную деятельность. Закон поддержали 366 нардепов при необходимых 226 голосах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, плательщики ЕСВ разграничены на физлиц-предпринимателей и лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность.

"Но практика работы налоговых органов показывает негативный системный опыт безосновательного установления ФЛП признаков независимой профессиональной деятельности", – указано в документе.

Таким образом, предпринимателям дважды начисляется ЕСВ.

Согласно заключению бюджетного парламентского комитета, Минфин указал на риски сокращения доходной части бюджетов Пенсионного фонда и Фонда соцстраха в случае принятия документа.

Ранее сообщалось, что в Украине начали действовать новые счета для уплаты ЕСВ.

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