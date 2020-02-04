Экспорт овощей, фруктов, ягод и орехов, свежих, замороженных и сушеных в Украине в прошлом году увеличился. Продажа плодов за границу принесла Украине в 2019 году 339 миллионов долларов. Это на 9,4% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

Главными товарными группами, обеспечивающими прирост экспорта плодоовощной продукции, были грецкие орехи, ягоды и яблоки. Прирост выручки от экспорта яблок за два года превысил 150%, а экспорт орехов и замороженных ягод вырос примерно на 37% за два года.

"Темпы роста экспорта плодоовощной продукции из Украины остаются высокими, однако сможет ли страна их удержать в 2020 году - это большой вопрос, ведь наметился ряд негативных тенденций, таких как укрепление курса национальной валюты, дефицит рабочей силы для уборки продукции, снижение объемов производства малины, снижение инвестиций в новые сады и ягодники и т.д.", - рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Украина по объему экспорта плодоовощной продукции не входит даже в число 50 мировых лидеров.

"Например, Литва с не самым благоприятным для фруктов и овощей климатом, экспортирует больше плодоовощной продукции, чем вся Украина. Польша экспортирует овощей и фруктов на $2,6 млрд - в 8 раз больше, чем Украина. Причем сюда входит и реэкспорт украинских ягод, и других продуктов плодоовощной группы", - отметили в ассоциации.

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