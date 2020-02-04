Жителя Днепра подозревают в развращении 17 детей. На днях ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

Злоумышленник действовал в Днепре на протяжении нескольких лет. Он выискивал детей, которых можно было вывезти в безлюдные места. Там он различными способами заставлял их имитировать действия сексуального характера и фотографировал процесс. Об этом пишет "Информатор".

По словам сотрудников управления по борьбе с преступлениями, у некоторых детей педофил забирал ценные вещи, на чем в результате и попался. Полицейские задержали мужчину после разбойного нападения на ребенка. В ходе расследования этого преступления полицейские провели обыски и нашли электронные носители, на которых была записана детская порнография.

В феврале 2020-го года преступнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений по части 5 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и по части 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что прокуратура завершила расследование дела педофила, который развращал мальчиков в школьных туалетах.

Также мы сообщали, что во Франции юноша насмерть проткнул крестом священника-педофила.