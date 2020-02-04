Забыла вставить карту. Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, почему не проголосовала за сокращение депутатов
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, что сегодня не смогла проголосовать за инициативу Владимира Зеленского о сокращении количества народных депутатов до 300 человек. По ее словам, она просто забыла вставить карточку для голосования.
Об этом Кравчук сообщила на своей странице в Facebook.
"Сегодня я нажала зеленую кнопку за законопроект об уменьшении количества депутатов, но только потом увидела, что в пульте отсутствует карточка для голосования", - рассказала она.
Также депутат вспомнила о похожем случае с другим депутатом, который не смог проголосовать, так как перепутал карточки.
"Недавно слышала забавную историю об одном депутате, который проголосовал за два законопроекта проездным метро и только потом понял, что вставил в пульт не ту карточку. А сегодня я нажала зеленую кнопку за законопроект об уменьшении количества депутатов, но только потом увидела, что в пульте отсутствует карточка для голосования. Очень стыдно перед фракцией и нашими избирателями за такую ситуацию", – написала Кравчук.
Как отметила замглавы фракции, она уже направила письмо председателю Верховной Рады с просьбой учесть ее голос за законопроект №1017 о внесении изменений в Конституцию относительно уменьшения количества депутатов и закрепление пропорциональной избирательной системы. "Я поддерживаю эту идею и действительно голосовала за", – повторила Кравчук.
Скриншот: Facebook/Евгения Кравчук
Напомним, сегодня после бурных и длительных обсуждений народные депутаты Верховной Рады проголосовали в первом чтении за сокращение своей численности до 300 человек. "Страна" подробно рассказывала о том, что означают принятые Радой изменения в Конституцию и почему за них не голосовали полсотни "слуг народа".
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