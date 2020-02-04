Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, что сегодня не смогла проголосовать за инициативу Владимира Зеленского о сокращении количества народных депутатов до 300 человек. По ее словам, она просто забыла вставить карточку для голосования.

Об этом Кравчук сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня я нажала зеленую кнопку за законопроект об уменьшении количества депутатов, но только потом увидела, что в пульте отсутствует карточка для голосования", - рассказала она.

Также депутат вспомнила о похожем случае с другим депутатом, который не смог проголосовать, так как перепутал карточки.

"Недавно слышала забавную историю об одном депутате, который проголосовал за два законопроекта проездным метро и только потом понял, что вставил в пульт не ту карточку. А сегодня я нажала зеленую кнопку за законопроект об уменьшении количества депутатов, но только потом увидела, что в пульте отсутствует карточка для голосования. Очень стыдно перед фракцией и нашими избирателями за такую ​​ситуацию", – написала Кравчук.

Как отметила замглавы фракции, она уже направила письмо председателю Верховной Рады с просьбой учесть ее голос за законопроект №1017 о внесении изменений в Конституцию относительно уменьшения количества депутатов и закрепление пропорциональной избирательной системы. "Я поддерживаю эту идею и действительно голосовала за", – повторила Кравчук.

Скриншот: Facebook/Евгения Кравчук

Напомним, сегодня после бурных и длительных обсуждений народные депутаты Верховной Рады проголосовали в первом чтении за сокращение своей численности до 300 человек. "Страна" подробно рассказывала о том, что означают принятые Радой изменения в Конституцию и почему за них не голосовали полсотни "слуг народа".

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