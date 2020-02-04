Верховная Рада отклонила законопроект Владимира Зеленского о назначении руководителей Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро. Депутаты не поддержали 30-дневный срок на доработку законопроекта. Перед этим Конституционный суд признал частично неконституционными положения законопроекта.

За соответствующее решение на заседании во вторник проголосовали 214 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Нардепы не поддержали постановление об одобрении сроков подготовки изменений в законопроект №1014 "Об изменениях в ст.106 Конституции Украины", которым президенту предлагается предоставить право создавать независимые регуляторные органы, а также назначать и увольнять директоров ГБР и НАБУ.

Законодательная инициатива была внесена в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским, однако Конституционный суд признал частично неконституционными положения законопроекта об изменениях в Основной закон в части расширения полномочий главы государства при назначении руководителей НАБУ и ГБР.

После этого по представлению профильного парламентского комитета – по вопросам правовой политики – Верховная Рада должна была одобрить сроки подготовки изменений в законопроект.

Однако по результатам голосования за данное постановление, решение по этому вопросу принято не было. В соответствии с ч.9 ст.149 закона Украине "О регламенте Верховной Рады", такой документ считается отклоненным.

Напомним, что по решению КСУ, законопроект о назначении президентом глав ГБР и НАБУ угрожает их независимости.

Также "Страна" разбиралась, как и почему Конституционный суд рубит идеи Зеленского.