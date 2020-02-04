Завтрашний циклон, который в среду развернется в центральных областях Украины, на востоке, юге, в Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах, носит имя Petra (карта 2). Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 5 февраля метеорологических явлений в Украине будет с головой.

"Сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метель, гололед... Карта 1. Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, в Карпатах. На севере Украины и значительной части негорного Запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие. Циклон туда не дотянет", -прогнозирует синоптик.

Температура воздуха завтра днем ​​в Украине предполагается невысокой, от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. В южных регионах завтра еще удержится +5-10, но 6 февраля и там похолодает.

В Киеве ожидается сильный штормовой ветер 5 февраля. Ночью пройдут дождь и мокрый снег, утром - мокрый снег, снег. Однако уже во второй половине дня циклон потянется южнее, поэтому в столице осадки вероятно прекратятся.

"К концу недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже. Зима спасает свою репутацию всеми доступными средствами", - пишет Наталья Диденко.

Фото: facebook.com

Напомним, синоптики признали, что в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.

Также мы сообщали, что синоптики обещают Украине в 2020 году резкие перепады температур, ураганы и наводнения.